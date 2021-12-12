В рамках 18-го тура УПЛ Черноморец принимает Металлист 1925, а Колос встретится с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Металлист 1925

Черноморец и Металлист 1925 встретятся в Одессе в последней надежде зацепиться за очки в 2021 году. Харьковчан в принципе устроит и ничья, ведь ниже десятого места коллектив не опустится – как для дебюта в УПЛ, это вполне нормальный результат. Ненормальна серия в 6 поражений с суммарным счетом 3:18, да ещё и с тремя подряд поединками без забитых голов.

Досадно, ведь по игре в течение осенней части сезона "желто-синие" не заслужили такой болезненный отрезок. Они пытаются демонстрировать современный позиционный футбол от владения и обилия передач – впрочем, такой игровой стиль требует сильного подбора кадров. У Металлиста 1925 же с этим очень большие проблемы. Собственно, именно отсутствие глубины состава и привело к такому провалу в результатах, так что зимой клубу необходимо выходить на рынок.

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Одесситов ничья не устроит, они ведь идут на четырнадцатой позиции в турнирной таблице, держась всего в трёх очках от дна. Покинуть зону переходных матчей подопечные Юрия Мороза в этом году уже не смогут, но есть возможность приблизиться к спасительной двенадцатой строчке на дистанцию ​​в три зачётных балла. Для этого необходимо бить Металлист 1925 – вот только "моряки" проиграли в треёх последних турах УПЛ, пропустив 10 голов.

Черноморец очень симпатично выглядит в атакующей работе, но молодость коллектива, простенькая тактика (заброс во фланговые контратаки) и ужасная оборона тянут команду вниз. По ожидаемым пропущенным голам "моряки" являются худшим в УПЛ, да и в реальности больше пропускал только Мариуполь. Тем не менее, всё это хозяевам необходимо пересилить – Металлист 1925 надо обыгрывать любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дерек, Пономарь, Жичиков, Батюшин (все – Металлист 1925)

Дисквалифицированы: Вачиберадзе (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Металлист 1925

Черноморец: Кучерук – Путря, Беловар, Дубко, Вантух – Тлумак, Смирный – Цитаишвили, Исаенко, Авагимян – Бугай

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай – Габелок – Савин, Голодюк, Криськив, Ременюк – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды похожи друг на друга – у них относительно сильная атака, которую тянет вниз слабая оборона. Позиционное наступление Металлиста 1925 сложнее организовано, но вследствие большого количества потерь его стабильность подорвана (3 гола за 6 матчей говорят сами за себя). Черноморец работает проще, из-за быстрых контратак, но очень сильно страдает от расточительства – сказывается молодость коллектива.

Учитывая вышеперечисленные факты, вполне вероятной кажется ничья. Хотя в этом поединке возможен любой результат.

Колос – Минай

Колос провалил большую часть сезона, сменив двух тренеров и в какой-то момент очутившись в нескольких очках от зоны вылета. Ситуацию спас Ярослав Вишняк, который заменил Сергея Кузнецова и выдал три победы и ничью в пяти матчах – "ковалёвцы" под его руководством потерпели поражение только от Шахтера, в дебютной игре с новым коучем. Нельзя сказать, что "хлеборобы" демонстрировали крутой футбол за этот период, а в нескольких встречах команда откровенно отскочила – тем не менее, Колос завершит год в первой десятке.

Работа нового наставника настолько впечатлила Андрея Засуху, что назначил Ярослава Вишняка главным тренером, сняв приставку "и.о.". Словом, ситуация более-менее стабилизировалась. Теперь важно просто подарить победу родным болельщикам и уйти в заслуженный отпуск.

У Миная ситуация гораздо хуже. Закарпатцы после неожиданной победы в первом матче сезона не выиграли ни в одном из 16 поединков УПЛ, да ещё из Кубка Украины вылетели, уступив перволиговому Альянсу. Приход Игоря Леонова несколько улучшил организацию игры в атаке, но в целом положение дел не изменилось – "лисы" как не знали побед, так и не знают, держась на предпоследней позиции с отрывом от дна всего в два очка.

К концу осенней части сезона в Минае ещё и начали взрываться конфликты. Селезнёв кричит на партнёров и вместе с тренером воюет с журналистами, а те, в свою очередь, пишут о потере контроля над раздевалкой. В клубе всё опровергают, но это сейчас не имеет особого значения – сегодня просто важно победить. Закарпатцы в нескольких матчах под руководством Игоря Леонова были очень близки к этому, поэтому списывать коллектив рано.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чурко (под вопросом), Новак – Синегуб (под вопросом), Мякушко

Дисквалифицированы: Павловец – Хахлёв

Ориентировочные составы на матч Колос – Минай

Колос: Кучер – Гончар, Горин, Семенко, Багайоко – Петрусенко, Месхи – Кныш, Кулиев, Ахмедзаде – Селезнев

Минай: Волынец – Золотов, Ром, Петров, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Нуриев, Сантос – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры не верят в победу Миная или ничью. Закарпатцы слишком нестабильны как в игровом плане, так и психологическом. Колос тоже далёк от идеала, однако ковалёвцы играют дома, а их последние результаты заставляют верить в лучшее. Учитывая эти факторы, мы рискнем поставить на триумф хозяев.

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