Черноморец – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Черноморец и Колос разошлись миром в первой встрече плей-офф УПЛ.

Команды не собирались рисковать, поэтому первая половина игры прошла почти без моментов.

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После перерыва игроки Черноморца выглядели активнее, но к результативным действиям это не привело. Гости иногда пытались выбегать в контратаки к воротам одесситов, однако обострить игру никак не удавалось.

При вялой игре от обеих команд на табло отображались справедливые нули. Кто будет играть в УПЛ следующего сезона решится в ответном матче, который состоится 8 июня. Начало решающей битвы в 18:00.

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