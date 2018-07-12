Черноморец – Карпаты: из-за концерта Винника на стадионе "моряков" матч перенесли во Львов

Из-за концерта Олега Винника в Одессе матч 2 тура УПЛ Черноморец – Карпаты состоится во Львове.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 2 тура УПЛ.

Определился состав участников УПЛ сезона 2018/19

28 июля (суббота)

Александрия – Заря 17.00

Львов – Динамо 19.30

29 июля (воскресенье)

Олимпик – Ворскла 17.00

Карпаты – Черноморец 17.00

Шахтер – Арсенал 19.30

Мариуполь – Десна 19.30

Интересно, что во 2 туре УПЛ "моряки" должны были принимать Карпаты в Одессе, но матч состоится в Львове. Отметим, что 28 июля на стадионе Черноморец будет выступать Олег Винник. Возможно, матч перенесли во Львов из-за его концерта.

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