Черноморец – Карпаты и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 30-го тура УПЛ Черноморец принимает Карпаты, Арсенал-Киев встретится с Олимпиком, а Десна – с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Карпаты

21 мая, 17:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Турнирная ситуация для обеих команд выглядит неприятно. Про Черноморец и говорить нечего – одесситы идут на последней позиции с отставанием в три очка от Арсенала-Киев, вылетая из УПЛ напрямую. Если удастся сравниться с "канонирами", то по разнице мячей "моряки" будут выше, но для начала нужно победить Карпаты. Львовяне же опережают Арсенал на четыре пункта, но их задача – выскользнуть из зоны плей-офф вообще. Для этого нужно обойти Олимпик, который находится совсем рядом.

Удивительный гол мякиш в видеообзоре матча Карпаты – Десна – 2:0

Карпаты в игровом плане начали оживать. В позапрошлом туре львовяне смогли перевернуть неудачный ход матча против Ворсклы и вырвать ничью, а на выходных "львы" в меньшинстве разбили Десну со счетом 2:0 – причем гол Мякушка стал просто шедевральным. Впрочем, "зелёно-белые" не раз проваливались после убедительных поединков, поэтому у Черноморца есть шансы – тем более что во Львове "моряки" едва не прибили команду Фабри Гонсалеса. В прошлом же туре одесситам не удалось избежать поражения от Олимпика, но они были очень близки к ничьей. У подопечных Червенкова сильный характер (чего только стоят 3:3 с Арсеналом), поэтому матч в Одессе должен быть очень интересным.

"Изюминки"

– Черноморец самое крупное домашнее поражение в чемпионатах потерпел именно от Карпат, причём в текущем сезоне (0:5).

– "Моряки" не побеждают "львов" в чемпионатах уже 7 игр подряд (4 ничьи, 3 поражения).

– Черноморец не забивает голов "зелёно-белым" в течение 284-х минут.

– На своём поле одесский клуб не знает радости побед в Премьер-лиге уже 6 игр подряд (1 ничья и 5 поражений)

Кадровая ситуация

Травмированные: де Камарго, Гуйе (Карпаты)

Под вопросом: Сандохадзе (Карпаты)

Дисквалифицированы: Норенков – Йода, Понде

Отсутствуют по другим причинам: Мусолитин (Черноморец; вызван в сборную U-20)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Карпаты

Черноморец: Кожухарь – Голиков, Грачёв, Рыжук, Трубочкин – Бабенко, Морозенко – Танчик, Гошкодеря, Вильхьяльмссон – Коваль

Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Нестеров, Ковтун, Бусько – Мякушко, Ди Франко, Клёц, Онгла, Гуцуляк – Дебелко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

У Карпат довольно серьёзные кадровые потери, а Черноморец забивает много только тогда, когда команда прибита к стенке. Тем не менее, обоим клубам нужно набирать очки, поэтому можно прогнозировать не очень результативную ничью.

Арсенал-Киев – Олимпик

21 мая, 19:30, Киев, стадион имени В. В. Лобановского

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Арсенал-Киев на выходных мог оказаться как на десятом, так и на последнем месте в турнирной таблице. Поражение Ворскле и победы Карпат и Олимпика поставили крест на призрачных надеждах покинуть зону вылета вообще, однако проигрыш Черноморца позволил сохранить преимущество над одесситами в три очка. Положение, однако, остаётся шатким, ведь "моряки" имеют лучшую разницу мячей, а киевляне, как назло, перестали побеждать. Донеччанам также трудно, ведь Карпаты всего в двух зачётных баллах позади; одна неудача на фоне победы львовян – и "олимпийцы" вернутся в зону переходных матчей.

Арсенал-Киев – Черноморец: в раздевалку зашёл человек и дал "вкусного леща" арбитру матча, – журналист

Подопечным Игоря Леонова фантастически не везёт в последних турах. С Черноморцем они сыграли вничью 3:3, пропустив на последних минутах с довольно сомнительного пенальти; впрочем, поражение Ворскле со счётом 2:0 при трёх ударах полтавчан по воротам выглядело ещё более обидно – тем более что киевляне выглядели неплохо. Олимпик же в пяти последних турах потерпел лишь одно поражение и расписал одну ничью, а победа над Черноморцем на выходных выглядела довольно уверенно – хотя на последних минутах донеччане могли её упустить. Словом, сегодня будет интересный матч, ведь команды и сами играют, и соперникам дают.

"Изюминки"

– Арсенал-Киев может пропустить 700-й гол в УПЛ (ещё 2 мяча).

– Голевой сериал олимпийцев в УПЛ длится 6 игр (10 мячей).

– Донецкий клуб на полях соперников забивает голы в течение рекордных для клуба 7 игр (8 мячей).

– Арсенал-Киев на своём поле не проигрывает в УПЛ 4 матча подряд (2 ничьи, 2 поражения).

Кадровая ситуация

Травмированные: Балашов, Эногела (Олимпик)

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Олимпик

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Домбровский, Ориховский – Калитвинцев, Липартия, Мудрик – Мезу

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Цымбалюк, Клименчук – Политыло, Гай – Г. Пасич, Тейшейра, Вантух – Матар

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обоим коллективам очень нужны очки и они умеют забивать больше одного гола за матч. Оборона у донеччан немного прочнее, а киевляне более вариативны в атаке, но в целом соперники равны. Именно поэтому можно ожидать высокорезультативную ничью.

Десна – Ворскла

21 мая, 17:00, Чернигов, стадион имени Ю. Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Данный поединок может стать ключевым в борьбе за победу в нижней шестёрке. Черниговцы и полтавчане соревнуются за седьмое место исключительно друг с другом: отрыв от ближайшего преследователя – Олимпика – составляет 8 зачётных баллов, которые за три последних тура вряд ли отыграют. Ничья во встрече на стадионе имени Юрия Гагарина более выгодна Десне, которая при равенстве очков имеет лучшую разницу мячей; поражение хозяев также некритично, ведь Ворскла с большой долей вероятности где-то ещё оступится – и тогда "северянам" достаточно будет просто догнать "зелёно-белых". Впрочем, это всё будет потом, а пока у команд битва за "Кубок достоинства".

Рябоконь после поражения Десны от Карпат раскритиковал формат УПЛ

Предыдущая встреча Десны и Ворсклы оказалась ультраэпичной. Полтавчане после первого тайма горели со счётом 0:3, но после перерыва за 12 минут они отыграли все голы, став седьмой командой в истории Украины, которой это удалось. После этого у "зелёно-белых" дела пошли вверх: в четырёх следующих турах они ни разу не проиграли (2 победы, 2 ничьи), в то время как Десна уступила трижды – причем от Черноморца при счёте 2:1 в свою пользу черниговцы пропустили три гола на последних минутах. На выходных они потерпели справедливое поражения от Карпат, хотя и Ворскла с ними помучалась, едва удержав ничью. Кроме того, полтавчане в последнем туре забили два гола Арсеналу, нанеся всего три удара по воротам. Слова, оба лидера нижней шестёрки неидеальны.

"Изюминки"

– С 16 апреля игроки Десны если и забивают голы в чемпионате, то не менее 2-х мячей за матч.

– Полтавчане не знают горечи поражений в УПЛ 5 матчей подряд (2 победы, 3 ничьи)

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированы: Д. Фаворов (Десна)

Ориентировочные составы на матч Десна – Ворскла

Десна: Литовка – Люлька, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Хлёбас, Картушов – Филиппов

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Сапай – Шарпар, Скляр – Шехич, Васин, Ребенок – Коломоец

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Десну весной лихорадит, а тут ещё и капитан вылетел из-за дисквалификации. Именно поэтому в победу черниговцев не очень верится. Впрочем, и Ворскла в последних матчах набирала очки очень натужно, поэтому сегодня можно прогнозировать ничью.

Михаил Юхименко, Футбол 24