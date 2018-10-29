Черноморец – Карпаты: голкипер хозяев Литовченко пропустил странный гол

Черноморец проиграл Карпатам со счетом 0:5. Последний гол получился несколько курьезным.

Черноморец принимал Карпаты в 13 туре УПЛ. До 78 минуты одесситы уступали 0:2, но в итоге проиграли 0:5.

Гол, который забил Алексей Гуцуляк, вышел несколько странным. Голкипер Черноморца Сергей Литовченко далеко вышел из штрафной на мяч, но не смог правильно выбрать позицию, чтобы принять игровой шар. Кроме того, вратарь не слишком пытался догнать мяч, из-за чего Алексей Гуцуляк легко обошел Литовченко и забил в пустые ворота.

Карпаты на выезде разгромили Черноморец и прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ

Также нестандартно повел себя защитник Черноморца Олег Остапенко, который находился рядом с Гуцуляком, но увидев игрока Карпат замедлил свой бег, пропустив его вперед.