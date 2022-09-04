В рамках 3-го тура УПЛ Черноморец встретится с Ингульцом, а Кривбасс сыграет со Львовом. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Ингулец

Черноморец неоднозначно стартовал в новом сезоне УПЛ. С одной стороны, "моряки" набрали всего одно очко в матчах против Вереса и Металлиста 1925 – соперников, с которыми можно цепляться за победы. При этом одесситы не забили ни одного гола и получили в свои ворота два пенальти (оба привез Джеймс), которые парировал блестящий Непогодов. Особенно ужасным был поединок с ровенчанами, ведь там команда не показала вообще ничего и потерпела поражение.

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С другой стороны, подопечные Романа Григорчука проявили способность учиться на ошибках и прогрессировать. В матче с Металлистом 1925 вел именно Черноморец – "моряки" создали приличное количество моментов и почти ничего не позволили харьковчанам. Был и высокий интенсивный прессинг и хорошая позиционная работа в завершающей фазе атак. Не факт, что сегодня одесситы сыграют также симпатично, но они способны на это.

Ингулец охарактеризовать гораздо проще. В первых двух турах УПЛ петровцы сыграли в одном русле – осторожно, с неплохим прессингом и рядом хороших контратак. Наиболее важно, команда забила по голу. На отдельных отрезках матчей против Александрии и Металлиста казаки даже доминировали.

Несмотря на равный характер игры и очень низкие скорости (вызванные жарой), подопечные Сергея Лавриненко уступили Александрии (1:2) и расписали ничью с Металлистом (1:1). Ингульцу не хватает кадрового потенциала и класса – сказывается крайне скромное усиление летом. Также не удалось решить проблемы в обороне – петровцы имеют за плечами 11-матчевую серию с пропущенными голами.

Впрочем, этот соперник все равно остается непростым. Феерии в матче против Ингульца никто не продемонстрировал.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Ингулец

Черноморец: Непогодов – Брагару, Джеймс, Ермаков, Селин – Политыло, Плакса, Бобко – Кузик, Гладкий, Штогрин

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Ченбай, Павлов, Саков – Кучеренко, Запорожец – Одарюк, Клименко, В. Близниченко – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Соперники примерно равны. Черноморец немного агрессивнее, Ингулец – несколько крепче в плане организации. Одесситы имеют проблемы с забитыми голами и неосторожно обороняются, однако у них классную форму набрал голкипер, а моментов в матче с Металлистом 1925 хватало. Петровцы регулярно пропускают, но и забивают тоже постоянно.

В таких условиях результативная ничья кажется достаточно вероятным результатом. На нее и поставим.

Кривбасс – Львов

Кривбасс не очень убедительно стартовал в УПЛ, потерпев минимальное поражение от Колоса и практически ничего не продемонстрировав на поле. Подопечные Юрия Вернидуба пытались работать первым номером, однако команда почти не заходила в штрафную и имела низкую точность передач. В матче с Шахтером ожидалось, что криворожцы закроются и перейдут на контратакующие рельсы, но они не изменили своему стилю – и выдали сильный матч!

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Новичок Премьер-лиги держался на равных с "горняками", создавая хорошие моменты и мало позволяя именитому оппоненту. Здесь, конечно, стоит не забывать о невыразительной форме дончан, однако Кривбас выглядел симпатично и перспективно. Тем не менее, от поражения коллектив не ушёл, снова не забив и пропустив гол после стандарта – этот аспект игры остается наиболее уязвимым местом криворожцев.

Есть стойкое ощущение, что Кривбасс скоро доберется до своей дебютной победы в элите, но сейчас команда согласилась бы и на ничью. Ну или хотя бы на гол. Реализация у команды тоже хромает.

Львов пропускал первый тур, стартовав со второго и чуть не сделав сенсацию. Команда, потерявшая значительную часть лидеров и крайне скромно усилившаяся летом, дала грандиозный бой Заре – 2:3! "Горожане" быстро пропустили, не менее быстро отыгрались, а на старте второго тайма еще и вышли вперед. Правда, луганчане потом снова забили, однако вырвать победу над андердогом им удалось на последних секундах 6-й компенсированной минуты.

Даже если бы голов не было, за матчем было приятно наблюдать. Львов вышел в оборонной схеме 3-4-1-2, но очень умело контратаковал – особенно ярко проявили себя Ныч и новичок Бойчук (гол+пасс). В целом подопечные Олега Дулуба работали на равных с более мощным соперником, проявив понятные механизмы раскрытия обороны и врывания в штрафную.

Все выглядело очень симпатично, но на скорую руку собранному коллективу будет очень трудно сохранить стабильность. Сегодня Львову будет не менее тяжело, чем неделю назад.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Татарков (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Львов

Кривбасс: Сарнавский – Опанасенко, Вернидуб, Стецьков, Якимец – Банада, Семенов – Н. Волошин, Хобленко, Хомченовский – Устименко

Львов: Ильющенков – Крушинский, Муравский, Васильев – Бусько, Мильченко, Шишка, Грисьо – Бойко – Ныч, Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-то прогнозы, ведь выборка матчей очень мала. У Кривбасса можно отметить проблемы в завершающей фазе атак, но оборона в принципе неплохая. Львову не хватает стабильности и сыгранности, номанда компенсировала это хорошей организацией и классными контратаками.

Возможно, соперники и не совсем равны (криворожцы имеют более мощный состав), но у каждого из этих коллективов есть свой особый набор достоинств и недостатков. В общем же, пока трудно отдать предпочтение кому-то из них. Мы поставим на ничью.

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