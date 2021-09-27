Черноморец после победы над Мариуполем (3:2), казалось бы, начал оживать. Команда Юрия Мороза и против резервистов Шахтера круто сыграла (но только в первом тайме), и боевые ничьи с Александрией и Минаем расписала, играя намного лучше соперников – впрочем, в предыдущем туре одесситы потерпели разгром от Зари, опустившись на предпоследнюю позицию в УПЛ. Неприятно, однако в Кубке "моряки" реабилитировались, забив четыре гола в ворота Прикарпатья.

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Коллектив еще не дорос до побед над топами, но на фоне равных себе оппонентов выглядит симпатично. Черноморец ставит на скоростные контратаки через фланги, демонстрируя очень хорошую динамику движения мяча на чужой половине и создавая приличное количество моментов впрочем, хромает реализация и работа в обороне. Первую проблему ярко показал матч с Минаем, где "моряки" несколько раз не смогли забить с минимального расстояния, а о второй говорит статистика пропущенных голов. Более пропустил только Мариуполь, который свой поединок в туре уже сыграл.

Ингулец после победы над Динамо выглядел соперником, способным наказать за ошибки даже гранда. В следующих двух турах петровцы уверенно били Львов и Мариуполь, однако после этого команду словно подменили – подопечные Сергея Лавриненко всухую проиграли Александрии и Колосу, а потом вылетели от представителя второй Лиги в Кубке. Проиграв в основное время и пропустив дважды. Ужас.

"Казаки" оказались в кризисе, из которого необходимо срочно выходить. Дело не только в психологии, но и в турнирном положении – от дна таблицы УПЛ коллектив отделяют всего три очка. Матч против Черноморца в этой истории выпал очень вовремя.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Ингулец

Черноморец: Кучерук – Путря, Дубко, Кадири, Вантух – Кравченко, Михайленко – Цитаишвили, Ванат, Авагимян – Исаенко

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Бен Салем, Ковалев, Опанасенко – Запорожец, Бартулович – Козак, Коваленко, Шарай – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1: 1

Прогнозировать какой-то конкретный результат в этом матче трудно, ведь встречаются равные соперники, от которых можно ожидать любого футбола. Очевидны только их проблемы в обороне, поэтому можно поставить на голы в обе стороны. В целом же, это поединок на три результата, хотя ничья кажется более вероятной.

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