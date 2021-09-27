Черноморец вышел вперед в матче с Ингульцом под конец первого тайма. Цитаишвили разогнал контратаку через центр поля и запустил передачу на Ваната, а Владислав отдал пас в штрафную под выстрел Смирному – Евгений пробил без шансов для Гальчука. За мгновение до свистка на перерыв Полегенько мог сравнивать, но попал в перекладину.

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После отдыха "моряки" продолжили нагнетать, теряя момент за моментом. Поединок приближался к ничьей, но за 3 минуты до конца матча петровцы заработали право на пенальти – Мельничук грамотно подставился в штрафной, а свежий Брагару сбил его. Бартулович без шансов для кипера одесситов восстановил статус-кво.

Ингулец на последних минутах спас ничью с Черноморцем – одесситы не знают побед в УПЛ в течение 5 матчей подряд