"Настроение хорошее, а ребята работают с большим желанием. Несмотря на матч с грандом, изменений в нашей игре не случится. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

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У нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения", – сказал Мороз для ТК Футбол.

Напомним, летом Черноморец арендовал более десяти игроков из молодежки "бело-синих", а сам Мороз возглавлял Динамо U-21.

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