Черноморец – Динамо: Мороз не планирует отступать от своей игры в принципиальном поединке с киевлянами
Главный тренер Черноморца Юрий Мороз поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ с Динамо.
"Настроение хорошее, а ребята работают с большим желанием. Несмотря на матч с грандом, изменений в нашей игре не случится. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.
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У нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения", – сказал Мороз для ТК Футбол.
Напомним, летом Черноморец арендовал более десяти игроков из молодежки "бело-синих", а сам Мороз возглавлял Динамо U-21.
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