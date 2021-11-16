Киевское Динамо организовало акцию для своих юных болельщиков на матч 15-го тура УПЛ против Черноморца.

Вход на стадион Динамо имени Валерия Лобановского на поединок Черноморец – Динамо будет бесплатным для детей до 14 лет, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо не взяло пример с Шахтера в вопросе арендованных игроков – киевляне дали Черноморцу карт-бланш

Впрочем, они должны быть вместе с родителями или другими сопровождающими лицами. Ребенок может занять свободное место на секторе рядом с родителями или сопровождающих лиц в соответствии с их приобретенными билетами. Взрослые должны иметь при себе зеленый COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген или справку о выздоровлении от коронавируса. Для детей никаких дополнительных документов не требуется.

К слову, матч Черноморец – Динамо был перенесен в Киев с согласия обеих сторон. Поединок состоится 19 ноября, начало в 19.30.

Украина феерично перестреляла Португалию – второй гол сына Гусева, шоу динамовцев выводит дальше в отборе Евро-2022 U-17