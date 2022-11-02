Украинская Премьер-лига утвердила дату, время и место проведения матча 11-го тура чемпионата между одесской и киевской командами.

Встреча состоится в воскресенье, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:00, сообщает сайт Динамо .

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Матч пройдет на стадионе Черноморец в Одессе. Очевидно, "моряки" получили разрешение от Одесской областной военной администрации на проведение встречи, согласно недавним изменениям в регламенте.

Одесситы в текущем сезоне еще не знали побед (3 мировых и 6 поражений), поэтому расположились на дне турнирной таблицы. Киевляне же идут восьмым всего с четырьмя победами.

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