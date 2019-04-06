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Черноморец – Арсенал-Киев - 1:3 – видео голов и обзор матча

20:15 48 Читати українською
Черноморец – Арсенал-Киев - 1:3 – видео голов и обзор матча
Черноморец – Арсенал-Киев – 1:3 / ФК Черноморец

Арсенал-Киев на выезде уверенно переиграл Черноморец (1:3). Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Арсенал-Киев.

62’ Артем Чорний
 
Гаэтан Мисси Мезу Коукаку 5’
Сергей Вакуленко 25’
Павел Ореховский 37’
5’ Гаэтан Мисси Мезу Коукаку
25’ Сергей Вакуленко
37’ Павел Ореховский
62’ Артем Чорний

Арсенал-Киев на выезде переиграл Черноморец. Киевляне сделали счет разгромным еще в первом тайме благодаря голам Мисси, Вакуленко и Ориховского. Черноморец отыграл один гол во втором тайме, однако Арсенал-Киев удержал победу.

Арсенал-Киев на выезде разобрался с Черноморцем

Благодаря этой победе Арсенал-Киев набрал 15 очков и приблизился к Черноморца, который с 16 пунктами остался на предпоследнем месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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