Черноморец – Арсенал-Киев - 1:3 – видео голов и обзор матча

Арсенал-Киев на выезде уверенно переиграл Черноморец (1:3). Смотрите видео голов и обзор матча Черноморец – Арсенал-Киев.

Арсенал-Киев на выезде переиграл Черноморец. Киевляне сделали счет разгромным еще в первом тайме благодаря голам Мисси, Вакуленко и Ориховского. Черноморец отыграл один гол во втором тайме, однако Арсенал-Киев удержал победу.

Арсенал-Киев на выезде разобрался с Черноморцем

Благодаря этой победе Арсенал-Киев набрал 15 очков и приблизился к Черноморца, который с 16 пунктами остался на предпоследнем месте.