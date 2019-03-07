Черноморец – Александрия: матч УПЛ перенесен из-за международного марафона

Дирекция Премьер-лиги Украины решила перенести проведение матча 22-го тура чемпионата УПЛ Черноморец – Александрия.

По просьбе "моряков" матч, который должны были сыграть 17 марта, перенесли на 16 марта, сообщает официальный сайт Черноморца. Гости и телетранслятор встречи согласились на изменение даты поединка.

Директор СДЮШОР Черноморца обвиняется в присвоении 70 тысяч гривен

Причина такого шага – проведение 17 марта в Одессе 10-го международного марафона. После 20 туров Черноморец занимает 11 место в УПЛ. В активе подопечных Червенкова 11 очков. Александрия с 37-ю пунктами идет на 3 позиции.

"Проблемы с финансированием – хроническая болезнь Черноморца": Буряк призвал продать одесский клуб