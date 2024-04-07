В рамках 23-го тура УПЛ 2023/24 Черноморец принимает Александру, а Колос сыграет с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Александрия

Одесситам во второй половине сезона не позавидуешь. После отскока с Оболонью в феврале команда выдала серию в три поражения подряд (от Динамо, Ворсклы и Вереса) – они были минимальными, но в целом заслуженными. Далее произошел разгром Полесья со счетом 4:1, который порадовал эффектным футболом в исполнении "моряков" и подарил надежду на возвращение привычного Черноморца.

Впрочем, в полуфинале Кубка Украины произошла катастрофа – 1:4. Почти без моментов со стороны подопечных Романа Григорчука. Это стало тяжелым ударом, но все же не следует забывать о разнице в классе. Произошло то что произошло. Теперь необходимо переключиться на чемпионат, реабилитируясь за неудачный старт весенней части сезона.

Черноморцу вполне по силам набрать победную поступь, но соперник у одесситов очень серьезный. Александрия упростила свой футбол и сразу с возобновлением сезона остановила Шахтер (0:0, хотя и потерпела техническое поражение). Затем произошла ничья с Зарей (0:0) при существенном преимуществе по игре, а Ворсклу и Полесье победили минимально в равных матчах. Дальнейший выезд в Минай тоже должен был завершиться триумфом – причем очень убедительным.

Подопечные Руслана Ротаня на середину второго тайма вели со счетом 2:0, однако между 63 и 79 минутами пропустили дважды и осталась в меньшинстве. Александрийцам повезло удержать хоть какие-то очки, но теперь они вынуждены обходиться без Ковальца – а это серьезная потеря.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Авагимян – Ковалец

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Александрия

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Александрия: Шевченко – Скорко Логинок, Кампос, Копина – Михайленко – Калитвинцев, Шостак, Калюжный, Шулянский – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

В подобных матчах делать прогнозы трудно. В чемпионате Украины все решает рандом, а объективные причины успеха/провала команд придумываются в конце сезона. Тем не менее, можно спрогнозировать тотал меньше 2,5 – за исключением одного матча, Александрия и Черноморец забивают не более 1 гола за игру.

Колос – Металлист 1925

Битва двух кризисных команд. Колос начал вторую часть сезона с победы над Вересом в равном матче, однако затем выдал 4-матчевую серию поражений. Почти все они прошли при более-менее достойной игре – например, Шахтер полностью нейтрализовали до конца первого тайма, да еще и гол в их ворота провели, а завершилось все со счетом 2:3.

Впрочем, спад был ожидаемым. Низкое количество голов держалась на сейвах Фесюна и расточительство соперников, а голов должно было залететь на 6,55 больше. Да и Фесюна постепенно раскусили, заставляя Кирилла активнее работать ногами. В сочетании с крайне низкой результативностью весенний провал Колоса не удивляет – но не следует недооценивать команду Ярослава Вишняка. Она просто регрессирует до среднего, а не деградирует.

За Металлист 1925 более страшно. 1 ничья и 4 поражения (в том числе и от аутсайдеров) – вот что получили харьковчане после назначения Виктора Скрипника, подписания Дениса Гармаша и перехода на схему 4-4-2 с ромбом в центре. В такой формации "желто-синие" пропустили 13 голов, причем Рух отгрузил 4 за 17 минут первого тайма. Забить удалось только 5 голов.

Как отметил капитан Артем Габелок, схема 4-4-2-ромб не очень подходит для команд, которые борются за выживание. Тренерский штаб пытается что-то изменить, однако время поджимает. Металлист 1925 уже сейчас держится в зоне прямого вылета, отстав от зоны плей-офф на два очка – а до спасительной 13-й позиции не хватает уже шести.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ари (под вопросом), Курило (оба – Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Металлист 1925

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Топалов – Паулаускас

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Имереков, Червак, Фарина – Юрченко – Габелок, Гармаш, Бичек – Борячук, Ари

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Матчи Колоса в принципе низовые, а Металлист 1925 только раз забил больше одного гола за игру. Конечно, рандом УПЛ влияет не только на результат, а на результативность – но если руководствоваться логикой, то голов много не забьют. А победит более фартовый, как и принято.

Шахтер – Рух: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ