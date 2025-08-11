Материальные проблемы Черноморца в этом году приобрели новый масштаб. Как сообщает Sport.ua, на клубной базе в Совиньоне отключили электроснабжение из-за длительных задержек с оплатой коммунальных услуг. По неофициальной информации, сумма долга составляет от 700 тысяч до 1 миллиона гривен.

Энергетики неоднократно предупреждали руководство о необходимости погашения задолженности, а после предыдущего временного отключения клуб установил мощный генератор, который частично обеспечивал работу базы.

Впрочем, проблемы не ограничиваются светом. Из-за перебоев с водоснабжением и отсутствия должного ухода тренировочное поле, по словам футболистов, напоминает бетонную площадку, что создает риск травм. Кроме того, с весны растет задолженность по зарплатам перед игроками, тренерским штабом и персоналом. За май футболисты получили лишь 60–70% положенных сумм, а зарплаты за июнь и июль до сих пор не выплачены.

Напомним, что, несмотря на неурядицы, Черноморец переиграл Подолье (2:0) в матче второго тура Первой лиги.

