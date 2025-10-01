Сборные Черногории и Украины U-17 сойдутся в матче первом раунде квалификации к Евро-2026. Стартовый состав "желто-синих" и прямую трансляцию игры смотрите на "Футбол 24".

Матч между сборными Черногории и Украины U-17 начнется в 15:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет YouTube-канал УАФ.

Сборная Украины U-17 объявила состав на первый раунд отбора к Евро-2026 – сенсация Барселоны и исполнитель из Байера

В группе сборной Украины, кроме Черногории, есть Италия и Эстония. Скуадра Адзурра выиграла свой матч со счетом 8:1 и пока заняла первое место в квартете.

Две лучшие команды группы пройдут в следующий этап отбора в Лиге А.

Стартовый состав сборной Украины U-17

Столярович – Смотрицкий, Яблонский, Панчишин, Пламинский – Шукалович, Гамзик, Буравцов – Рыбак, Гурам, Сердюк

Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф