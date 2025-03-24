Юношеская сборная Украины встретится в последнем матче Турнира четырех наций против Черногории. Ссылка на трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины U-16 после поражения Польше и победы над Румынией готовятся к третьему поединку на Турнире четырех наций в Румынии.

Сборная Украины установила историческую планку провала в плей-офф Лиги наций – через час фиаско команды Реброва повторили

Подопечные Олега Голодюка благодаря участию в этом турнире готовится к первому раунду отбора Евро-2026, во время которого команда станет уже сборной U-17. В квалификации нашим юношам в соперники досталась та же Черногория, а также Эстония и Италия.

Напомним, что Украина победила в предыдущем матче Румынию благодаря голам Рудзея, Гурама, Соледаренко и Курячего.

Украина на классе разобралась с Румынией – экс-звезда Карпат отомстил за поражение Реброва и Ко на Евро-2024