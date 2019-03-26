toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Черногория – Англия: УЕФА открыл дисциплинарное дело за расистское поведение болельщиков

15:33 1 Читати українською
Черногория – Англия: УЕФА открыл дисциплинарное дело за расистское поведение болельщиков
Рахим Стерлинг / Reuters

УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении Черногории, включая обвинения в расистской поведении болельщиков.

 

Несколько игроков сборной Англии, включая Рахима Стерлинга, Дэнни Роуза и Каллума Хадсон-Одоя, стали объектами расистских кричалок во время матча.

Черногория – Англия: Стерлинг стал жертвой расизма и призвал дисквалифицировать стадион

Черногории также выдвигается обвинение, связанное с бросанием посторонних предметов на поле, запуском фейерверков и блокировкой проходов на стадионе Градский, сообщает официальный сайт УЕФА.

Добавляется, что дело будет заслушано контрольным, этическим и дисциплинарным комитетами УЕФА 16 мая.

Евро-2020: Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничью

Следующий матч на отборе Евро-2020 сборная Черногории проведет также дома, и будет принимать сборную Косово 7 июня.

Теги
Черногория Черногория Англия Англия УЕФА Евро-2020 Расизм в футболе Черногория - Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Босния и Герцеговина
21:45
Греция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук