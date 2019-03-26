Черногория – Англия: УЕФА открыл дисциплинарное дело за расистское поведение болельщиков

УЕФА открыл дисциплинарные производства в отношении Черногории, включая обвинения в расистской поведении болельщиков.

Несколько игроков сборной Англии, включая Рахима Стерлинга, Дэнни Роуза и Каллума Хадсон-Одоя, стали объектами расистских кричалок во время матча.

Черногория – Англия: Стерлинг стал жертвой расизма и призвал дисквалифицировать стадион

Черногории также выдвигается обвинение, связанное с бросанием посторонних предметов на поле, запуском фейерверков и блокировкой проходов на стадионе Градский, сообщает официальный сайт УЕФА.

Добавляется, что дело будет заслушано контрольным, этическим и дисциплинарным комитетами УЕФА 16 мая.

Евро-2020: Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничью

Следующий матч на отборе Евро-2020 сборная Черногории проведет также дома, и будет принимать сборную Косово 7 июня.