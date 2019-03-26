Черногория – Англия – 1:5 – видео голов и обзор матча

Сборная Англии на выезде разгромила Черногорию (1:5). Смотрите видео голов и обзор матча Черногория – Англия.

Сборная Англии продолжает крушить соперников в отборе на Евро-2020. На этот раз пострадала Черногория, которая открыла счет. Однако голы Кина, Кейна, Стерлинг и дубль Баркли уничтожили черногорцев.

Евро-2020: Англия разгромила Черногорию, Косово и Болгария сыграли вничью