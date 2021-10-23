Игровую программу субботы в УПЛ закрывали одесская и львовская команды. Перед стартом поединка в обоих дела плохи – по шесть очков и расположение на дне таблицы (хуже только у Мариуполя). Матч обещал быть отчаянным, хотя бы учитывая турнирное положение.

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Но все произошло не так, как думалось. Откровенно скучным был первый тайм с нулем ударов в створ ворот и минимальным преимуществом Черноморца. Самый острый момент имел Цитаишвили на 29-й минуте. Роман Вантух прекрасно прострелил в центр штрафной, а Георгий выиграл борьбу у защитников и пробил, но мяч просвистел над перекладиной. В конце концов, арендованный у Динамо хавбек был едва ли не самым активным среди "моряков".

После перерыва игра обострилась. Львов пытался склонить чашу весов в свою пользу, но пропустил в контратаке. Вантух с левого фланга отдал на Смирного, а тот отпасовал в центр на Михайленко. Николай решился на дальний удар и не прогадал. Мяч в полете попал в Леку и изменил траекторию – Ильющенков пытался спасти, но не сумел.

Через несколько минут львовяне могли во второй раз вынимать мяч из своих ворот, но их спасла перекладина. Мгновенно сработало чуть ли не главное футбольное правило – не забиваешь ты, забивают тебе. Эрнест получил пас с правого фланга, выиграл борьбу у двух защитников, грудью принял мяч и расстрелял Кучерука. Команды после этого обменивались моментами, а на 90+1 минуте Александра Ильющенкова во второй раз спас каркас. В конце концов, финальный свисток так и зафиксировал ничью 1:1.

Львов набрал 7 зачетных баллов и поднялся на 13-ю строчку, обойдя Минай. Черноморец, для которого это 8 матч без побед в УПЛ (4 мировых и 4 поражения) расположился на 14 месте с 7 пунктами.