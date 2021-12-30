"Мне стыдно было, что я не знал, когда распался Советский Союз. Теперь знаю – в 1991-м.

Динамо не продаст Миколенко и Цыганкова до лета, – журналист

А в 1986-м был Чернобыль. Вот эти все события, связанные с Чернобылем. Что-то там с реактором или что? Я не помню, не могу точно сказать. Сейчас скажу какую-то х*рню, а потом скажут, что я неправильно сказал. Что-то там взорвалось", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что 21-летний защитник провел 17 матчей в текущем сезоне, отличился 2 ассистами.

Рыбалка на Донбассе, моря и визит к первому тренеру – как звезды Динамо, Шахтера и сборной Украины проводят отпуск