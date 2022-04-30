Футбольная жизнь постепенно возвращается на украинские стадионы.

Вторая команда Чернигова впервые с начала полномасштабного вторжения на украинские земли провела тренировку на собственном стадионе.

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Перед началом занятия игроки и тренерский штаб расчистили газон, убрав обломки от попавших на газон боеприпасов.

"Данная тренировка – настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в нашем городе и черниговских тигров", – прокомментировала событие пресс-служба клуба.

Напомним, стадион Чернигова попал под обстрелы. Были повреждены башня, фан-шоп, билетные кассы и футбольное поле – две ракеты попали в газон, однако, к счастью, не разорвались.

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