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Чернат: Когда Лобановский зашел в раздевалку, будто произошло землетрясение

19:14 13 Читати українською
Чернат: Когда Лобановский зашел в раздевалку, будто произошло землетрясение
Флорин Чернат / фото из соцсетей

Бывший футболист Динамо Флорин Чернат рассказал о ситуации, которая случилась во время его первого официального матча за киевскую команду.

"Это был мой первый матч за Динамо. Валерий Лобановский сказал, что если я буду играть плохо, то он меня заменит.

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В перерыве произошло нечто. Он не разговаривал с командой. Просто когда он зашел в раздевалку, то можно сказать, что произошло землетрясение силой в 8 баллов. Он не выделял 3-4 футболистов, а говорил о всей команде!

Если ты не понимаешь язык, то чувствуешь себя как-то получше. Позже я стал больше понимать слова Лобановского. Но в такой ситуации я больше не оказывался в Динамо", – цитирует Черната digisport.ro.

К слову, Чернат выступал за Динамо с 2001-го по 2009-й год, выиграв с клубом 5 чемпионских титулов и 4 Кубка Украины.

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Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Флорин Чернат
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