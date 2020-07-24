Чернат: Динамо рассматривало кандидатуру Луческу еще после ухода Реброва

"Я слышал, что Динамо рассматривало кандидатуру Луческу еще после ухода Сергея Реброва (в 2017 году – прим.). Думал, что Мирчу назначат еще тогда. Я знал о переговорах, ведь поддерживаю связь с киевским клубом.

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Я настроен оптимистично, потому что хорошо знаю Луческу и то, что он может сделать. Да, болельщики Динамо не слишком довольны, но все это забудется после первых же удачных результатов. Ранее Луческу немало говорил о Динамо – в частности то, что им помогают арбитры. Впрочем, это уже прошлое", – цитирует Черната GSP.

Напомним, румынский полузащитник принадлежал Динамо с 2001 по 2009 год и стал пятикратным чемпионом Украины. 40-летний румын завершил карьеру в 2018-м, а сейчас работает спортивным директором Волунтари.

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