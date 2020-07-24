toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Чернат: Динамо рассматривало кандидатуру Луческу еще после ухода Реброва

13:14 - Читати українською
Чернат: Динамо рассматривало кандидатуру Луческу еще после ухода Реброва
Флорин Чернат (второй слева) / ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник Динамо Флорин Чернат с оптимизмом воспринял назначение своего соотечественника главным тренером "бело-синих".

"Я слышал, что Динамо рассматривало кандидатуру Луческу еще после ухода Сергея Реброва (в 2017 году – прим.). Думал, что Мирчу назначат еще тогда. Я знал о переговорах, ведь поддерживаю связь с киевским клубом.

Луческу в Динамо будет получать на миллион евро меньше, чем требовал раньше – СМИ назвало новые данные о зарплате тренера

Я настроен оптимистично, потому что хорошо знаю Луческу и то, что он может сделать. Да, болельщики Динамо не слишком довольны, но все это забудется после первых же удачных результатов. Ранее Луческу немало говорил о Динамо – в частности то, что им помогают арбитры. Впрочем, это уже прошлое", – цитирует Черната GSP.

Напомним, румынский полузащитник принадлежал Динамо с 2001 по 2009 год и стал пятикратным чемпионом Украины. 40-летний румын завершил карьеру в 2018-м, а сейчас работает спортивным директором Волунтари.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Отец Месси переехал в Милан – итальянская пресса анонсирует эпичный трансфер
10:35
10128
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Флорин Чернат
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
11
мин
ПСЖ
22:00
Сент-Этьен
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук