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Чернат дал совет молодым исполнителям, поставив в пример Алиева

20 мая 22:28 64 Читати українською
Чернат дал совет молодым исполнителям, поставив в пример Алиева
Флорин Чернат (слева) / Фото ФК Динамо

Бывший легионер Динамо Флорин Чернат поделился, как ему удалось овладеть техникой выполнения стандартов.

"Поделиться опытом, как юным футболистам научиться пробивать стандарты? Нужно этот компонент тренировать.

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Когда в Динамо еще играли Белькевич, Алиев, мы после тренировок всегда оставались на полчаса-час, чтобы отрабатывать удары по воротам. Кроме того, когда размер ноги маленький, лучшим получается баланс при ударе по мячу", – цитирует Флорина официальный сайт киевлян.

Напомним, Чернат защищал цвета Динамо в 2001-2009 годах.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Брест Динамо Брест Александр Алиев Александр Алиев Валентин Белькевич Флорин Чернат
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