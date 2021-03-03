Черкасский клуб не доиграет до конца сезон 2020/21 Второй лиги Украины.

На официальном сайте ПФЛ опубликовано сообщение от генерального директора клуба о прекращении участия в текущем розыгрыше первенства.

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Причиной стали проблемы с финансированием клуба в 2021 году. Руководство пыталось решить это, однако найти инвесторов так и не удалось. ПФЛ приняла заявление и начала процесс снятия клуба с чемпионата.

К слову, Черкащина занимала 5 место в группе Б второй лиги по итогам осенней части чемпионата, имея в активе 19 очков.

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