Черкащина может не доиграть сезон 2020/21 во Второй лиге Украины.

Руководство Черкащины не смогло договориться с потенциальными инвесторами о финансировании в 2021 году, информирует meta-ratings.

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Отмечается, что клуб начал процесс подачи документов о снятии команды с первенства. На прошлой неделе главный тренер Черкащины Анатолий Бессмертный подал в отставку, а многие игроки трудоустроились в других клубах.

К слову, Черкасская занимает 5 место в группе Б Второй лиги по итогам осенней части чемпионата, имея в активе 19 очков.

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