Черкащина может сняться со Второй лиги – клуб уже готовит документы
14:50 - Читати українською
Черкащина может не доиграть сезон 2020/21 во Второй лиге Украины.
Руководство Черкащины не смогло договориться с потенциальными инвесторами о финансировании в 2021 году, информирует meta-ratings.
Десна оригинально объявила о трансфере лучшего бомбардира Второй лиги
Отмечается, что клуб начал процесс подачи документов о снятии команды с первенства. На прошлой неделе главный тренер Черкащины Анатолий Бессмертный подал в отставку, а многие игроки трудоустроились в других клубах.
К слову, Черкасская занимает 5 место в группе Б Второй лиги по итогам осенней части чемпионата, имея в активе 19 очков.
"Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова – про мовний скандал і бій проти Динамо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter