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Черкащина-Академия будет выступать в Первой лиге под новым названием

19:35 191 Читати українською
Черкащина-Академия будет выступать в Первой лиге под новым названием
Черкащина-Академия / фото: ФК Черкащина-Академия

Черкащина-Академия сделала несколько важных изменений перед стартом следующего сезона.

Черкащина-Академия начнет новый сезон под новым названием, сообщает официальный сайт клуба.

Черкащина-Академия пробилась в Первую лигу

Новое название клуба – ОПФК Черкащина. Именно под этим названием новичок Первой лиги будет выступать в следующем розыгрыше Первой лиги. Отметим, что клуб уже в четвертый раз меняет название с 2010 года.

Также изменился и почетный президент клуба. Владимира Лашкула на этом посту сменил Сергей Рудык, который действует народным депутатом Украины. Ранее клуб из Черкасс назначил нового президента клуба, которым стал Богдан Кравченко.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Черкасская-Академия повысилась в классе – в стыковых матчах она одолела ПФК Сумы.

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