"Довбик был никакой! Очень разочарован его игрой. Какой-то он такой самодовольный был. Что вот он в сборной, о нем много пишут. Видимо, он забыл, что главное, что должен делать нападающий – уметь обыгрывать оппонентов. Он, когда играл за Жирону, то среди его партнеров было много индивидуально сильных игроков, которые давали ему такие передачи, что оставалось просто забивать. Подставил ногу, подставил голову.

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С тех пор как я его знаю, он не изменился – остался таким же, как и был. Просто возмужал, набрался опыта, оброс мышцами. Он думает, что он звезда, а на самом деле... В Роме его под конец матча часто меняют, он не играл в качественный футбол.

Центрфорвард должен постоянно возиться с мячом, делать финты, обыгрывать соперников, корпусом играть. Его игрой должны наслаждаться, на него должны ходить зрители. А Довбик – классический нападающий таранного типа, который 70 процентов игрового времени почему-то играет спиной к чужим воротам. Классный форвард должен уметь сам решать судьбу поединка, а не только надеяться на прострелы и навесы. Довбик не хочет играть лицом к воротам соперников, потому что самое трудное в футболе – это обыгрывать.

Если Довбик и в дальнейшем будет так играть, то через сезон опустится во вторую команду Ромы, через два года – в третью, а затем гонять мяч среди любителей", – сказал Кварцяный в комментарии Українському футболу.

Напомним, за тур до финиша Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. В последнем матче команда Реброва сыграет с Албанией, которая накануне разошлась миром с Чехией (0:0).

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