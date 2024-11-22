"Как нашли Салюка? Он начинал играть в моей родной Беляевке, команду тренировал нынешний главный тренер нашей женской команды Систерс – Евгений Додурич. Он мне о Владимире Салюке много рассказывал, просил обратить внимание на парня. Салюк играл за второлиговую команду Балканы. Я просмотрел его и он мне понравился.

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Затем предложил его Роману Григорчуку. Йосипович, когда увидел Салюка, сразу сказал: "Он через полгода будет в Динамо (Киев)". В топ-команде, правильнее сказать. В принципе, так оно и получилось. Салюк в этом году играл за сборную на Олимпиаде в Париже, он игрок молодежной сборной.

Почему Салюк сейчас играет за Металлист 1925 в Первой лиге? Дело в том, что за Салюка надо было платить деньги, причем немалые. Металлист 1925 оказался готовым это сделать", – рассказал Ковальчук в интервью Украинскому футболу.

Напомним, летом 2024 года Владимир Салюк перешел в Металлист 1925 из Черноморца. 22-летний защитник провел восемь матчей за харьковскую команду во всех турнирах, однако не отметился результативными действиями. Контракт Владимира с клубом действует до 30 июня 2028 года.

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