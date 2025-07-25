– Стоит ли ожидать изменений в составе на ответный матч после такого результата?

– Результат надо принять и проанализировать. Через неделю мы должны выйти другой командой. Мы должны быть голодными к победам и результату. Ближе к игре решу, кто выйдет в ответном матче. Проанализируем игру, оценим, кто в лучшей форме - и тогда примем решение.

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– Бабенко и Андриевский после игры сказали, что чувствовали сильное давление и нервозность. Вас это удивило?

– Действительно, я шокирован. Я не чувствовал, что после забитого гола мы станем другой командой. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с волнением. Но в нашей команде есть опытные игроки. Такого не должно было быть. Они должны быть более ментально готовыми. А после пропущенного мы изменились на 180 градусов.

– Что с Тейлором? Насколько серьезной выглядит травма?

– Что-то в колене хрустнуло. Надо сделать МРТ. Потом будет понятно точнее. Сейчас трудно что-то сказать наверняка.

– Как тренер, как вы воспринимаете это поражение?

– В первую очередь я беру результат на себя. Ребятам, без сомнения, сегодня помешало волнение. Но у нас еще есть игра, в которой мы можем все изменить. После этого матча команда должна стать взрослой, опытнее - и больше никакого волнения не должно быть вообще.

– Что будете делать с ментальностью?

– Я думаю, что нужно спокойно все проанализировать. Понять, что произошло с ментальностью. Потому что она не должна быть такой. Это странно - забить гол и растеряться. Мы наоборот должны были играть увереннее, больше прессинговать. А по сути, после забитого мяча мы позволили сопернику работать с мячом, принимать решения, думать - и этим все усложнили, – отметил Ротань эксклюзивно для "Футбол 24".

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