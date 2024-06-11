"Результат говорит сам за себя. Сборная Украины сегодня по всем параметрам была лучше нас. Понятно, что быстро пропущенный гол наложил свой отпечаток. Мы смогли вернуться в игру, но честно говоря, мы сегодня проиграли больше всего из-за стресса. Чересчур бережно сегодня отнеслись к сопернику, хотя я не знаю, с чем это связано.

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Хотели во втором тайме все это немного изменить, где-то это получалось, но пропустили еще, и результат оказался негативным.

Нам не хватило сегодня души в нашей игре. Накрывали медленно, в скорости проигрывали, из-за чего появлялись зоны, откуда соперник нам забивал голы. Устала ли сборная Молдовы после матча с Кипром? Всегда тяжело играть на третий день, но у нас такой опыт уже есть. Да, отпечаток усталости был, но это не оправдание. В футболе есть второе дыхание, и на нем тоже надо играть – надо пересиливать себя, выигрывать единоборства, выигрывать в скорости. К сожалению, сегодня ничего из этого не получилось", – цитирует Клещенко MoldFootball.

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