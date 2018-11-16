Черчесов установил антирекорд по количеству поражений в сборной России

Вчера сборная России крупно уступила команде Германии в товарищеском матче.
Это поражение стало для главного тренера российской команды Станислава Черчесова 11-м в 30 матчах во главе команды. Это антирекорд за все время существования независимой сборной России, сообщает Спорт-Экспресс.
Россия разгромно уступила сборной Германии в товарищеском матче
Ранее Черчесов делил антирекорд (по 10 поражений) с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.
Стоит отметить, что только у трех тренеров из 13 процент поражений выше, чем у Черчесова, – Леонида Слуцкого (5 поражений в 13 матчах), Александра Бородюка (1 поражение в 2 матчах) и Анатолия Бышовца (6 поражений в 6 матчах).
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Товарищеские матчи
Германия - Россия: Четверг 15 ноября 2018