Черчесов установил антирекорд по количеству поражений в сборной России

Вчера сборная России крупно уступила команде Германии в товарищеском матче.

Это поражение стало для главного тренера российской команды Станислава Черчесова 11-м в 30 матчах во главе команды. Это антирекорд за все время существования независимой сборной России, сообщает Спорт-Экспресс.

Россия разгромно уступила сборной Германии в товарищеском матче

Ранее Черчесов делил антирекорд (по 10 поражений) с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.

Стоит отметить, что только у трех тренеров из 13 процент поражений выше, чем у Черчесова, – Леонида Слуцкого (5 поражений в 13 матчах), Александра Бородюка (1 поражение в 2 матчах) и Анатолия Бышовца (6 поражений в 6 матчах).

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