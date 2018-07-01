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Черчесов: Инициативу Испании нельзя отдавать, а мячом пусть владеют

16:23 25 Читати українською
Черчесов: Инициативу Испании нельзя отдавать, а мячом пусть владеют
Станислав Черчесов / Getty Images

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против Испании.

"Мы готовились по своему плану, все тренировались в общей группе. Поэтому то, что планировали, выполнили. Поддержка болельщиков необходима, а в этой игре тем более. Поэтому рады, что стадион будет заполнен. Что в фан-зоне, что здесь, думаю, поддержка будет обеспечена.

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Мы прекрасно знаем, что контроль мяча у испанцев не просто один из лучших, а лучший в мире. Они владеют мячом, стараются находить огрехи обороны, стараются учитывать особенности соперника. Поэтому, наверное, и сегодня они будут владеть мячом. Инициативу отдавать нельзя, а мячом пусть владеют – на здоровье", – сказал Черчесов в эфире программы Все на матч на Матч ТВ.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания

live 23'
1 : 0
Россия
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ЧМ 2018 Россия Россия Испания - Россия Испания Испания Станислав Черчесов Станислав Черчесов
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