Ренан уже в 20 лет фактически поставил точку своей карьеры в футболе. Палмейрас принял логичное решение разорвать контракт с нарушителем закона, сообщает Marca.

Неймар предстанет перед судом незадолго до ЧМ-2022 – звезде грозит 2 года тюрьмы за махинации во время трансфера в Барсу

Бразилец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил смертельное ДТП. Инцидент произошел в городе Браганса-Паулиста. Футболист выехал на встречную полосу и сбил мотоциклиста. Мужчина, которому было 38 лет, от полученных травм погиб на месте. Отмечается, что у игрока также не было при себе водительского удостоверения.

Следовательно, одному из величайших талантов Палмейраса, который выигрывал чемпионат мира U-17 в 2019-м, грозит серьезное наказание – до 10 лет лишения свободы. Он ждет судебного процесса на свободе, выплатив вдове жертвы 46 тысяч долларов.