Чемпионство Селтика Шведа откладывается – Шотландия продлила перерыв

Футбольная ассоциация Шотландии объявила о продлении паузы в сезоне 2019/20, вызванной пандемией коронавируса.

Функционеры продлили перерыв до 10 июня, сообщает официальный сайт организации.

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Изначально планировалось, что вынужденная пауза завершится 30 апреля. Однако, высокий уровень заболеваемости в Соединенном Королевстве заставил шотландскую ФА пересмотреть предыдущие планы. Были и другие варианты – в частности, досрочное завершение чемпионата с титулом для Селтика.

"Кельты" пока лидируют в Премьер-лиге. В активе подопечных Нила Леннона 80 очков после 30-ти матчей, а у Рейнджерс – 67 пунктов (29 поединков). Украинец Марьян Швед, однако, не получит чемпионскую медаль, поскольку не наиграл достаточное количество матчей.