Чемпионство Наполи завершилось трагедией – болельщик был убит во время празднования, еще трое ранены
10:58 - Читати українською
Далеко не для всех чемпионство Наполи стало счастливым.
Виктор Осимхен 53’
53’ Виктор Осимхен
26-летний болельщик Винченцо Коспито был застрелен во время празднования чемпионства Наполи, сообщает Calciomercato.
Чемпионский гол Осимхена в видеообзоре матча Удинезе – Наполи – 1:1
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. Это не единственный пострадавший – еще трое (26-летняя женщина и двое мужчин 20-ти и 24-ти лет) были ранены. Полиция проводит расследование трагедии.
Напомним, что ничья с Удинезе сделала Наполи досрочным чемпионом Италии. Неаполитанцы впервые завоевали Скудетто за 33 года – тогда команду к триумфу привел Диего Марадона.
Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто – первое чемпионство со времён Марадоны
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter