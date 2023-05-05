Далеко не для всех чемпионство Наполи стало счастливым.

26-летний болельщик Винченцо Коспито был застрелен во время празднования чемпионства Наполи, сообщает Calciomercato.

Чемпионский гол Осимхена в видеообзоре матча Удинезе – Наполи – 1:1

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. Это не единственный пострадавший – еще трое (26-летняя женщина и двое мужчин 20-ти и 24-ти лет) были ранены. Полиция проводит расследование трагедии.

Напомним, что ничья с Удинезе сделала Наполи досрочным чемпионом Италии. Неаполитанцы впервые завоевали Скудетто за 33 года – тогда команду к триумфу привел Диего Марадона.

Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто – первое чемпионство со времён Марадоны