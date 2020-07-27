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Чемпионство Ювентуса: клуб установил исторический рекорд для топ-5 чемпионатов, а Сарри – Серии А

10:28 - Читати українською
Чемпионство Ювентуса: клуб установил исторический рекорд для топ-5 чемпионатов, а Сарри – Серии А
ФК Ювентус

Ювентус за два тура до окончания чемпионата Италии гарантировал себе золотые медали.

45+7’ Криштиану Роналду
67’ Федерико Бернардески
 
Мортен Торсбю 77’
45+7’ Криштиану Роналду
67’ Федерико Бернардески
77’ Мортен Торсбю

Туринцы в рамках 36-го тура Серии А обыграли Сампдорию (2:0) и стали недосягаемыми для конкурентов на вершине турнирной таблицы.

Чемпионский гол и свирепый промах Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Сампдория

Этот чемпионский титул стал для Ювентуса девятым подряд – лучшая подобная серия для чемпионатов европейской топ-пятерки. Бавария (8), Лион (7), Реал и Интер (по 5) и Барселона (4).

Кроме того наставник "Старой синьоры" Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером Серии А, который одерживал победу в чемпионате. Специалисту на момент победы был 61 год и 198 дней. Предыдущим рекордсменом был Нильс Линдхольм, который в 1983 году побеждал с Ромой в возрасте 60 лет и 219 дней. При этом, у Линдхольм это был второй чемпионский титул, а Сарри стал чемпионом впервые в своей карьере.

Ювентус досрочно стал чемпионом Италии, одолев Сампдорию, – в Серии А определились все участники еврокубков

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Теги
Ювентус - Сампдория Ювентус Ювентус Италия Маурицио Маурицио Сарри
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