Чемпионство Ювентуса: клуб установил исторический рекорд для топ-5 чемпионатов, а Сарри – Серии А

Туринцы в рамках 36-го тура Серии А обыграли Сампдорию (2:0) и стали недосягаемыми для конкурентов на вершине турнирной таблицы.

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Этот чемпионский титул стал для Ювентуса девятым подряд – лучшая подобная серия для чемпионатов европейской топ-пятерки. Бавария (8), Лион (7), Реал и Интер (по 5) и Барселона (4).

Кроме того наставник "Старой синьоры" Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером Серии А, который одерживал победу в чемпионате. Специалисту на момент победы был 61 год и 198 дней. Предыдущим рекордсменом был Нильс Линдхольм, который в 1983 году побеждал с Ромой в возрасте 60 лет и 219 дней. При этом, у Линдхольм это был второй чемпионский титул, а Сарри стал чемпионом впервые в своей карьере.

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