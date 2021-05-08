Триумф "Ротен" в Бундеслиге сезона 2020/21 стал знаковым не только для клуба, но и для отдельных ее исполнителей.

Бавария стала чемпионом Германии 9-й раз подряд. Немецкому граду удалось повторить достижение Ювентуса для клубов из топ-5 лег по количеству выигранных титулов подряд.

Бавария стала чемпионом Бундеслиги – мюнхенцы завоевали Салатницу 9-й раз подряд

Триумф в Бундеслиге стал знаковым еще и для двух лидеров. Томас Мюллер и Дэвид Алаба десятый раз стали чемпионами и установили новый рекорд турнира по этому показателю. Форвард выступает за основу "Ротен" с 2009-го, защитник – с 2010-го, но летом покинет коллектив.

Заметим, Салатницу, которую вручают чемпионам Германии, Бавария получит уже 31-й раз в истории.

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