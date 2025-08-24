"Успех – это получение титулов, но мы не знаем, достигнем ли мы этого прямо сейчас. Сейчас не время говорить, что мы уже боремся за чемпионство. Нам нужно делать небольшие шаги. Маленькие шаги означают подготовку к каждому матчу как к финалу. Для нас это финал, ведь в этом клубе мы всегда чувствуем давление.

Я думаю, все понимают: наша цель – не этот сезон, а три года. Мы стремимся выиграть Премьер-лигу в этом отрезке. Да, в этом клубе ситуация может меняться каждую неделю, но мы должны быть готовы, заглушать внешний шум и делать свою работу", – цитирует Аморима Goal.

Новый сезон МЮ начал с поражения и ничьей.

