Берлинский Унион дома обыграл гладбахскую Борусию со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Унион дожал Борусию М и вернулся на вершину Бундеслиги. Победный гол "железные" забили на 7 компенсированной минуте с углового.

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Берлин проигрывал с середины первого тайма, когда Эльведи замкнул подачу Штиндля. Хозяева сравняли счет усилиями Беренса, а затем оформили камбэк.

Интересно, что судья отменил еще два мяча Униона. Арбитры не засчитали гол Беккера из-за игры рукой и аннулировали гол Триммеля из-за офсайда.