Саудовский гранд согласовал трехлетний контракт со Стефано Пиоли, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Бензема добился увольнения тренера – у Карима был с ним конфликт

Аль-Иттихад ужасно провел постчемпионский сезон. Руководство "тигров" быстро уволило Нуну Эшпириту Санту, но приглашение Марсело Гальярдо не принесло желаемых изменений. С аргентинцем также попрощались после финиша на пятой строчке, которая даже не дает права на международную арену.

Пиоли последние 5 лет успешно работал в Милане. Специалист принес "россонери" Скудетто 2021/22 и полуфинал ЛЧ 2022/23. Теперь 58-летнему итальянцу нужно искать общий язык с Каримом Бензема и другими звездами Аль-Иттихада.

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