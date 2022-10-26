Футболка Серхио Агуэро, в которой он забил чемпионский гол в составе Манчестер Сити в 2012 году, выставлена на аукцион.

Гол Серхио Агуэро на 90+3-й минуте матча в ворота КПР 13 мая 2012 года обеспечил Манчестер Сити первый чемпионский титул за 44 года. Футболка аргентинского форварда должна была быть выставлена на аукцион в мае, но была отозвана с аукциона из-за непредвиденных обстоятельств, которые так и не были полностью объяснены.

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Как информирует ВВС, теперь эта футболка точно окажется на аукционе, который состоится 3 ноября. Сообщается, что футболка нестиранная и испачканная шампанским.

Эту футболку после победного гола в ворота КПР у Агуэро выпросил Марио Балотелли, но забыл её в сумке на клубной базе. В итоге реликвию подобрал экипировщик Манчестер Сити, и передал её Национальному союзу коллекционирования футбольных футболок, который предоставляет музеям спортивные памятные вещи.

"После того, как Балотелли покинул стадион без сумки и футболки, вещи были перевезены на тренировочную базу клуба. Однако они просто лежали, о них никто не вспоминал. По прошествии некоторого времени бывший сотрудник Манчестер Сити, который нашел футболку, подарил её Национальному союзу коллекционирования футбольных футболок через моего куратора. Я никогда не планировал её продавать, но мой куратор сейчас находится на лечении", – рассказал валлийский владелец коллекции Невилл Эванс.

Доходы от аукциона будут разделены между Эвансом и двумя благотворительными организациями, которые он сам выбрал.

Ожидается, что футболка Агуэро уйдёт с молотка не менее чем за 20 000 фунтов стерлингов.

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