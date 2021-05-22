Суонси расписал ничью с Барнсли, Брэнтфорд совершил камбэк – определились последние претенденты на АПЛ
Завершились матчи плей-офф Чемпионшипа. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионшип, полуфиналы плей-офф
Брентфорд – Борнмут - 3:1 (0:1)
Голы: Тони, 16, Янгельт, 50, Форсс, 81 – Груневелд, 5
Удаление: Мефам, 28 (Борн.)
Суонси – Барнсли – 1:1 (1:0)
Голы: Грайс, 39 – Вудроу, 71
Гол Балотелли только подогрел мечту о камбэке – известны финалисты битвы за последнюю путевку в Серию А
Борнмут быстро открыл счет и начал слишком рано праздновать выход в финал. Хозяева воспользовались такой расслабленностью соперника и сумели осуществить впечатляющий камбэк, забив трижды.
В параллельном матче также было жарко. Суонси закрепил преимущество первой игры быстрым голом, но Барнсли сумел восстановить минимальную интригу. Все же хозяева на опыте выдержали финальный штурм гостей.
Таким образом в финале за последнюю путевку в АПЛ поборются Брэнтфорд и Суонси. Заключительный матч состоится 29 мая.
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