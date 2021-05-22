Чемпионшип, полуфиналы плей-офф

Брентфорд – Борнмут - 3:1 (0:1)

Голы: Тони, 16, Янгельт, 50, Форсс, 81 – Груневелд, 5

Удаление: Мефам, 28 (Борн.)

Суонси – Барнсли – 1:1 (1:0)

Голы: Грайс, 39 – Вудроу, 71

Гол Балотелли только подогрел мечту о камбэке – известны финалисты битвы за последнюю путевку в Серию А

Борнмут быстро открыл счет и начал слишком рано праздновать выход в финал. Хозяева воспользовались такой расслабленностью соперника и сумели осуществить впечатляющий камбэк, забив трижды.

В параллельном матче также было жарко. Суонси закрепил преимущество первой игры быстрым голом, но Барнсли сумел восстановить минимальную интригу. Все же хозяева на опыте выдержали финальный штурм гостей.

Таким образом в финале за последнюю путевку в АПЛ поборются Брэнтфорд и Суонси. Заключительный матч состоится 29 мая.

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