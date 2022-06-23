Главные тренеры участников Мундиаля в Катаре будут иметь больше пространства для маневров.

Поскольку чемпионат мира 2022 года состоится посреди регулярного сезона, совет ФИФА решил принять решения, которые должны снизить нагрузку на футболистов.

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В частности, ФИФА увеличил количество футболистов, которые могут попасть в заявку команд, сообщает официальный сайт организации. Да, в расширенный список сборной теперь можно включить 55 игроков, а не 35. Также в окончательной заявке теперь 26 футболистов, а не 23.

Следовательно, в Катаре золотые медали получат на три футболиста больше обычного. ЧМ-2022 состоится с 21 ноября по 18 декабря.

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