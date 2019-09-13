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"Чемпионат Венгрии сбалансированнее украинского", – Петряк сравнил футбольные лиги Украины и Венгрии

06:30 121 Читати українською
"Чемпионат Венгрии сбалансированнее украинского", – Петряк сравнил футбольные лиги Украины и Венгрии
Иван Петряк / УАФ

Полузащитник Фехервара и сборной Украины Иван Петряк поделился впечатлениями от венгерского чемпионата и назвал основные отличия от украинского первенства.

"В чемпионате Украины есть две выдающиеся топ-команды – Динамо и Шахтер, которые побеждают почти каждый год с отрывом от других в 15-20 очков. Чемпионат Венгрии, в свою очередь, более сбалансированный, и мне это очень нравится. Аутсайдеры могут отобрать очки у претендента на чемпионство. В УПЛ такого нет", – приводит слова Украинская официальный сайт Фехервара.

Петряк помог Фехервару уничтожить очередного оппонента – клуб украинца стал единоличным лидером чемпионата

Напомним, Петряк со скандалом перешел из Ференцвароша в Фехервар этим летом. В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Венгрии под руководством Сергея Реброва.

После пяти туров Фехервар Ивана Петряк набрал пятнадцать очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар УПЛ
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