"Чемпионат Венгрии сбалансированнее украинского", – Петряк сравнил футбольные лиги Украины и Венгрии

Полузащитник Фехервара и сборной Украины Иван Петряк поделился впечатлениями от венгерского чемпионата и назвал основные отличия от украинского первенства.

"В чемпионате Украины есть две выдающиеся топ-команды – Динамо и Шахтер, которые побеждают почти каждый год с отрывом от других в 15-20 очков. Чемпионат Венгрии, в свою очередь, более сбалансированный, и мне это очень нравится. Аутсайдеры могут отобрать очки у претендента на чемпионство. В УПЛ такого нет", – приводит слова Украинская официальный сайт Фехервара.

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Напомним, Петряк со скандалом перешел из Ференцвароша в Фехервар этим летом. В прошлом сезоне украинец стал чемпионом Венгрии под руководством Сергея Реброва.

После пяти туров Фехервар Ивана Петряк набрал пятнадцать очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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