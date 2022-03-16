Вице-президент Металлиста Евгений Красников убежден, что украинский футбол должен выйти на новый уровень, если бы не вторжение россиян.

"Долгие годы, наблюдая за происходящим со стороны, Ярославский принял решение снова вернуться в большой футбол и подарить харьковским болельщикам те незабываемые эмоции, которые они испытывали во времена его президентства. Спустя полгода он совершает футбольную революцию в Харькове.

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Ярославский возвращает бренд, начинает реконструкцию стадиона, производит огромное количество шикарных полей последнего поколения и возрождает академию, а в Металлисте появляются игроки, намного превосходящие уровень Первой лиги. Стадион засиял новыми красками. Посещаемость превзошла все ожидания, что послужило толчком не только к развитию футбола в Харькове, но и по всей Украине. Металлист поднял планку на высокий уровень, который поддержал криворожский Кривбасс, житомирское Полесье. Появились крепкие Оболонь, Альянс.

Клубы УПЛ – СК Днепр-1, Заря, Динамо, Шахтер, Ворскла, Александрия – начали усиливать свои составы качественными исполнителями. Если бы не трагические происходящие в нашей стране события, следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным.

Уверен, что свет победит тьму, добро победит зло, в Украину вернется мир, а украинские болельщики увидят футбол наивысшего уровня в исполнении родных команд. Слава Украине!", – отметил Красников в интервью Sportarena.

К слову, противостояние независимой Украины с позорной Россией продолжается. Команды, федерации и спортсмены со всего мира поддерживают нашу страну, которая уже стала символом свободы и несокрушимости, а силы ВСУ отражают наступление захватчиков.

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