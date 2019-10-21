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ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Чемпионат Украины слабый, поэтому он не может быть показателем силы Шахтера, – тренер Динамо З

14:38 159 Читати українською
Чемпионат Украины слабый, поэтому он не может быть показателем силы Шахтера, – тренер Динамо З
Ненад Белица / Сайт УЕФА

Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица поделился ожиданиями от матча 3 тура Лиги чемпионов против Шахтера.

 

"Атака Шахтера состоит в основном из бразильцев, это качественные и непредсказуемые игроки. В обороне играют в основном украинцы, и в целом у команды мало слабых сторон. Но мы попробуем сыграть лучше, чем против Манчестер Сити, особенно это касается действий в атаке.

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Наш тренерский штаб просматривал матчи Шахтера, но их чемпионат довольно слаб и не может быть показателем силы соперника. Мы больше ориентировались на матчи в Лиге чемпионов, в том числе прошлогодние. Прежде всего, мы должны сыграть лучше, чем в прошлой встрече, и тогда можно надеяться на положительный результат", – цитирует Белицу официальный сайт Динамо З.

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Напомним, после двух туров хорваты и "горняки" делят второе место группы С – у команд по три пункта в активе.

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