"Чемпионат Украины просто мертв. Если наши команды так плохо выступают в еврокубках, то я считаю, что уровень чемпионата не позволяет им не то, что играть с более сильными, а даже не позволяет обыгрывать таких, как мы. Такого понятия как "класс" вообще нет.

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Шахтер мог с Манчестер Сити играть с Ювентусом, с любой командой. Сейчас просто катастрофа. Те матчи, которые я смотрел в чемпионате, уровень – ужасающий.

Желаю болельщикам в новом году много интересного футбола. Чтобы футбол рос, чтобы им было интересно ходить на стадион. Чтобы не по 200 человек приходило. Помню, как мы играли с Карпатами. Приезжала Говерла – приходило 20 тысяч зрителей. Приезжал Луцк – 20 тысяч. Динамо или Шахтер – билет нельзя было купить за месяц.

Хочу, что все изменилось, чтобы люди проходили на футбол с семьями, с детьми. Чтобы мы все были здоровы, чтобы все пожелания сбывались", – сказал Кополовец FootballHub.

Напомним, последним местом работы Михаила был Минай, откуда он ушел не без скандала.

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