Состоялся стартовый поединок Второй лиги 2025/26, в котором встретились Реал Фарма и Ужгород. Результат и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2025/26, 1-й тур

Группа А

Реал Фарма – Ужгород – 1:1

Голы: Фабер, 38 – Вишневский, 28

Сезон 2025/26 Второй лиги Украины открывали представители группы А – Реал Фарма и Ужгород. Повели в счете гости на 28-й минуте: после навеса с левого фланга на дальнюю штангу Минайленко головой сбросил в центр, а Вишневский головой направил мяч по дуге в сторону ворот. Вратарь зацепил мяч, но не смог отбить, а защитник, пытаясь выбить снаряд, буквально вбил его в ворота, но гол засчитали на нападающего Ужгорода.

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Однако, еще до перерыва Реал Фарма отыгрался. Получилось довольно курьезно: навес с правого фланга, Марченко головой продлил на дальнюю стойку, где мяч получил Фабер. Удар головой заблокировал защитник, а вот добивание стало результативным – 1:1.

Этот счет и продержался до конца встречи. Реал Фарма и Ужгород временно возглавили турнирную таблицу, ведь пока являются единственными командами, которые сыграли свой матч и набрали очки.

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